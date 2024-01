Roma, 21enne trovato morto nel cortile di una scuola al Trionfale: "Ferite alla testa"

23 gennaio 2024 a

a

a

Il corpo senza vita di un giovane, dell'età di 21 anni è stato ritrovato nel quartiere Trionfale a Roma, vicino alla scuola di via Trionfale 7333. Il cadavere presenta una ferita lacerocontusa alla testa. Secondo le prime informazioni il giovane, identificato dalla polizia, è stato trovato morto a ridosso della recinzione dell’Istituto Scolastico Trionfale, nota come scuola Nazario Sauro. Sul posto la polizia. In base a quello che trapela, non si esclude nessuna pista.

L'allarme è scattato intorno alle 11.30 di martedì 23 gennaio, ma non è escluso che il ragazzo fosse morto già da tempo. Ma questo e sulle cause della morte farà chiarezza l'esame autoptico.