Roma, fiamme in un appartamento del centro: rinvenuto il corpo di una 95enne

Massimiliano Gobbi 30 dicembre 2023 a

a

a

Fiamme in un appartamento nel I Municipio, rinvenuta priva di vita una donna di 95 anni. È successo al civico 64 di via dei giornalisti, tra via Trionfale e via della Camilluccia, in pieno centro, dove poco prima delle ore 18 è scoppiato un incendio di un edificio al primo piano su uno stabile di cinque. Lanciato l'allarme sul posto, la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova ha inviato cinque squadre, il capo turno provinciale, il funzionario di servizio oltre al carro Autoprotettori. Sono stati evacuati dallo stabile invaso dal fumo diversi inquilini, ma all'interno dell'appartamento in fiamme è stato rinvenuto il corpo di una donna priva di vita. L'intervento è tutt'ora in corso.