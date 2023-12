Massimiliano Gobbi 30 dicembre 2023 a

a

a

Un camion è andato a fuoco questa stasera sulla SS148 Pontina all’altezza di Pomezia, in direzione Roma. L’episodio si è verificato attorno alle 19.30. Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme in corrispondenza di via dei Castelli Romani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Code e ripercussioni al traffico con molti pendolari spaventati per le fiamme sulla strada.