Capodanno, botti vietati a Roma: le sanzioni. In strada 1.200 vigili

È arrivata l’ordinanza anti botti del sindaco Roberto Gualtieri. Il provvedimento, spiega il Campidoglio, vieta dalle ore 00.01 del 31 dicembre alle ore 24 del 6 gennaio l’esplosione di «petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno». Questo «al fine di garantire la sicurezza urbana, l’incolumità fisica delle persone e la tutela del patrimonio culturale e ambientale della città». Esclusi dal divieto gli spettacoli pirotecnici realizzati da professionisti autorizzati. E per chi ha voglia di accendere una luce in più per festeggiare Capodanno c’è comunque la possibilità di utilizzare fontane luminose, tubi lancia coriandoli, bacchette scintillanti e «tutti i materiali - specifica il Comune - espressamente consentiti dal decreto legislativo 29 luglio 2015 n.123». Chi violerà il divieto rischia di incorrere in multe salate: le sanzioni previste vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro oltre al sequestro dei materiali.

Quello del 2024 nella Capitale sarà un Capodanno che arriva «in un contesto delicato che prescrive la massima attenzione», commenta il prefetto Lamberto Giannini.

Ieri a Palazzo Valentini si è svolto il Comitato per l’ordine e la sicurezza che, all’ordine del giorno, vedeva proprio l’organizzazione dei servizi delle forze dell’ordine e di polizia durante i festeggiamenti. A preoccupare è il contesto di conflitto internazionale con le possibili ricadute locali mentre al Circo Massimo si svolgerà il «concertone». Ma la situazione, afferma il prefetto, è sotto controllo e saranno 1.200 i vigili a lavoro la notte di San Silvestro. «Sicuramente le misure saranno rafforzate. A Capodanno ci sono molte iniziative di particolare importanza - ha commentato Giannini Abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie per le misure di sicurezza sia in termini di contenimento e organizzazione dei partecipanti, anche per quanto riguarda i controlli che verranno effettuati. È stato anche disposto il divieto della vendita di contenitori in vetro nelle zone del centro e del Circo Massimo».

Per quanto riguarda i servizi, da oggi e fino a Capodanno grazie al lavoro dei medici di base saranno attivi 34 Ambufest, aperti dalle 10 alle 19 per garantire l’assistenza sanitaria primaria. Il servizio sarà accessibile nel week end e in tutti i giorni festivi solo esibendo la tessera sanitaria. L’elenco degli Ambufest è sul sito www.salutelazio.it.