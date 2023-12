Primo dell'anno al Parco archeologico del Colosseo: apertura straordinaria l'1 gennaio 2024

29 dicembre 2023 a

a

a

Il Parco archeologico del Colosseo, con i vari siti del complesso, sarà aperto in via straordinaria al pubblico anche il primo gennaio del nuovo anno. L’accesso sarà consentito dalle ore 8.30 alle 16.30, con l’ultimo ingresso alle 15.30, acquistando il ticket online o presso le biglietterie in piazza del Colosseo e in largo della Salara Vecchia. In occasione di questa apertura straordinaria, sarà possibile visitare il Colosseo, il Foro Romano con il Museo allestito all’interno del complesso di Santa Maria Nova e il Palatino. Si potrà inoltre accedere alla basilica di Santa Francesca Romana direttamente dall’interno del ParCo con ingresso nei pressi dell’Arco di Tito. «Sarà un’occasione per il Parco archeologico del Colosseo di festeggiare insieme ai cittadini di Roma e ai numerosi turisti l’inizio dell’anno 2024», si sottolinea in una nota del PArCo.

Intanto dai dati della Infografica del Ministero del Turismo emerge che a novembre il Colosseo si conferma l’attrazione turistica italiana più ambita con quasi 1,8 milioni di ricerche, in crescita rispetto all’anno precedente. Piazza San Marco, i Musei Vaticani ed il Parco Nazionale del Vesuvio sono rispettivamente la piazza, il museo ed il parco naturalistico più ricercati dagli utenti. Tra le chiese spicca per distacco il Duomo di Milano (+334% rispetto al 2022) con oltre 1 milione di ricerche, seguito dal Duomo di Firenze e dalla Basilica di San Pietro.