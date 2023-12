Roma, gli eco-attivisti colpiscono ancora: "Soldi per la vita". Che succede al Pantheon

08 dicembre 2023 a

Nuovo blitz degli ambientalisti di «Ultima Generazione» in un luogo di culto. Oggi, durante la messa per l’Immacolata Concezione al Pantheon, alla presenza di una ampia delegazione dei Vigili del Fuoco di Roma, tre attivisti, dopo il «scambiatevi un segno di pace», si sono piazzati davanti all’altare mostrando manifesti pacifisti e ambientalisti. «Soldi per la vita, non per la guerra»; «Alluvioni, incendi, siccità uccidono» recitavano i cartelli. Il sacerdote ha fatto parlare i ragazzi, che poi sono restati al suo fianco sull’altare sia per la Comunione che per la conclusione della Messa. Domenica 3 dicembre un blitz degli attivisti di «Ultima Generazione» era stato messo a segno nel Duomo di Torino. Proprio questo genere di manifestazioni di protesta è al centro di un dibattito molto acceso in questi giorni.

Sebbene l'opinione pubblica sia ormai abituata a leggere notizie e cronache di questo genere, ciò che ha colpito è stato il fatto che monsignor Angelo Frigerio, che celebrava la funzione, piuttosto che chiedere aiuto e chiedere, quindi, che venisse liberato l'altare, ha lasciato che gli attivisti parlassero, senza interromperli, e poi ha permesso che gli stessi rimanessero accanto a lui durante la comunione e per il resto della messa con gli striscioni. "Ringrazio anche i nostri amici con i cartelli. Siamo dalla stessa parte. Forse siamo meno irrequieti, ma anche noi preghiamo per la pace", ha detto il sacerdote.