Roma, arrestato l'immigrato che ha seminato il panico alla Stazione Termini. Il poliziotto che ha sparato ora rischia

Elena Ricci 20 giugno 2021 a

a

a

Follia ieri pomeriggio intorno alle 14.00 in via Marsala, nei pressi della stazione Termini. Un extracomunitario in escandescenze armato di coltello, ha seminato il panico in strada, pronunciando frasi sconnesse e salendo su moto e vetture in sosta. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato, ma non c'è stato verso di placare l'uomo, divenuto ancora più una furia alla vista degli agenti. L'uomo impugnava il coltello pronto per colpire. In circa 10 poliziotti, più qualche militare dell'esercito lì presenti, non sono riusciti a fermarlo. Intorno vi era molta gente di passaggio, alcuni hanno anche ripreso la scena con lo smartphone. Un poliziotto ha anche esploso un colpo di pistola ferendo l'extracomuntiario alla gamba destra. Questo, non in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale dove se l'è cavata con qualche punto di sutura. Per l'agente che ha sparato, al momento non sono stati presi provvedimenti a livello penale. Potrebbe però andare incontro a qualche provvedimento disciplinare.

Video su questo argomento Degrado senza fine a Roma: immigrato minaccia i poliziotti con il coltello. Il finale è choccante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.