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Von der Leyen: "Presto la proposta sulle restrizioni ai prodotti dei coloni"

Ansa
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CORK (IRLANDA) - "Sulla Cisgiordania noi condividiamo che la continua espansione di Israele è inaccettabile e la violenza usata per questa espansione è abominevole. La Commissione presto presenterà le opzioni" sulle restrizioni ai prodotti degli insediamenti.  "Avevamo proposto dieci mesi fa le basi per la sospensione dell'accordo di partenariato con Israele che ma la proposta è rimasta sul tavolo. Molti Paesi hanno proposto di sanzionare il ministro Ben Gvir ma non è stato raggiunto il consenso. Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in conferenza stampa con il primo ministro irlandese Michael Martin. 
   

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