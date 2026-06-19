Macron: "Non sostengo hub per i rimpatri, non rappresentano la nostra Europa"

Ansa 19 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "La Francia non sostiene la politica degli hub di rimpatrio nei Paesi terzi". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa al termine del vertice Ue a Bruxelles, indicando che si opporrebbe "all'utilizzo del bilancio europeo per costruirli". "Non ho mai visto un centro di rimpatrio in un Paese terzo funzionare davvero. Negli ultimi anni, ho sentito molte persone parlare di questa possibilità o di accordi in tal senso e vi invito a riflettere sul suo significato", ha osservato Macron. "Non sono sicuro che rappresentino la nostra Europa", ha aggiunto.

