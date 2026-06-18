Tajani: "Sì a sanzioni per Ben Gvir, su Smotrich vederemo"

Ansa 18 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "Noi siamo i promotori della richiesta di sanzioni al ministro Ben Gvir, per quello che ha fatto in occasione dell'arresto illegittimo di alcuni cittadini che facevano parte della Flotilla e ciò che ha detto nei confronti dell'Italia. Inserire anche Smotrich tra i sanzionati? Per lui si vedrà, iniziamo a fare Ben Gvir intanto". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice-presidente del Consiglio Antonio Tajani, uscendo dal pre-summit del Ppe a Bruxelles e rispondendo a una domanda sulla possibilità di inserire tra gli individui sanzionati dall'Ue non solo il ministro israeliano Ben Gvir, ma anche quello delle finanze Smotrich.

