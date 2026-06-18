Fonti Nato: Hegseth un disco rotto, Europa e Canada stanno crescendo"

Ansa 18 giugno 2026 a

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BRUXELLES - Gli alleati europei (e il Canada) hanno accolto con stupore - e in alcuni casi rabbia - il discorso del segretario di Stato per la Difesa Usa Pete Hegseth, in cui di fatto ha bacchettato nuovamente il vecchio mondo per non fare abbastanza. Intanto la reprimenda è stata pubblica, come nel febbraio del 2025. Solo che da allora è passato "un oceano" sotto ai ponti della Nato. "È un disco rotto", confida una fonte alleata, precisando che gli europei "stanno aumentando" il budget per la difesa e le "contribuzioni" all'assetto militare della Nato per compensare i tagli degli Usa.

