Primo ok dall'Eurocamera all'intesa sulle nuove tecniche genomiche

Ansa 16 giugno 2026 a

a

a

BRUXELLES - A Strasburgo è fallito il tentativo di riaprire il regolamento sulle nuove tecniche genomiche. La commissione Ambiente (Envi) dell'Eurocamera ha respinto il blocco di oltre trenta emendamenti presentati dai gruppi S&D, Verdi e Sinistra per modificare l'accordo raggiunto a dicembre scorso con i Paesi Ue. Gli eurodeputati hanno quindi adottato con 56 voti a favore, 32 contrari e un'astensione l'intesa politica raggiunta con i governi senza ulteriori modifiche. L'accordo andrà ora al voto dell'intera plenaria del Parlamento europeo mercoledì per la conferma definitiva.

Il futuro nuovo quadro opererà una distinzione tra piante derivate da Ngt di categoria 1 (quelle "considerate equivalenti alle piante convenzionali") da esentare dalle attuali norme sugli Ogm, che non saranno etichettate ma i cui semi avranno obbligo di etichettatura; e le piante di categoria 2 con modifiche genomiche più complesse da etichettare e a cui applicare le norme sugli Ogm. Il nuovo quadro normativo non entrerà in vigore prima della metà del 2028.

#IMCAP

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili".



