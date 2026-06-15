Tajani: "Gravissimo attacco a monastero di Kiev, Mosca non vuole la pace"

Ansa 15 giugno 2026 a

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LUSSEMBURGO - "Mi pare che gli attacchi anche contro il sito Unesco sono veramente di una gravità incredibile, dimostrano che la Russia non vuole sedersi al tavolo della pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Lussemburgo. "Kiev è anche la capitale religiosa di un mondo, quindi attenzione anche da parte russa a non profanare un sentimento di tutti i cristiani e ortodossi anche in Russia. Il Cremlino sta commettendo errori gravi a dimostrazione che è in difficoltà. Adesso dobbiamo continuare a fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti", ha aggiunto.

