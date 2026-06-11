Presidenza Ue per il Bilancio propone 1.730 miliardi, 32,8 in meno di Commissione
Ansa
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BRUXELLES - La presidenza cipriota del Consiglio Ue propone un Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 da 1.730,2 miliardi, riducendo di 32,8 miliardi (il 2%) la proposta originaria della Commissione europea e fissando il bilancio comune all'1,23% del Reddito nazionale lordo dell'Unione o l'1,13% escludendo i costi legati al rimborso del debito comune. E' quanto emerge dal primo quadro negoziale (o 'Negobox') con cifre presentato agli Stati membri, base per le trattative tra i governi sul prossimo bilancio settennale Ue.