L'ex alto rappresentante Mogherini fermata. Perquisizioni al Servizio di azione esterna Ue

BRUXELLES - Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha visto scattare questa mattina delle perquisizioni al Servizio per l'azione esterna dell'Ue (Seae) e il Collegio d'Europa a Bruges. Lo riporta Le Soir.

C'è anche Stefano Sannino tra i fermati nell'ambito dell'inchiesta belga per presunta frode nell'utilizzo dei fondi Ue che coinvolge il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e il Collegio d'Europa, perquisiti questa mattina dalla polizia federale del Belgio. Sannino, già segretario generale del Seae, è oggi direttore generale della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa.

Il terzo fermato, stando a quanto riferito, sarebbe l'italo-belga Cesare Zegretti, co-direttore dell'Ufficio executive education, training and projects del collegio dal gennaio 2022. Sono stati svolti gli interrogatori per tutte e tre le persone fermate.

La procura europea ha chiesto e ottenuto dalla Commissione europea la revoca dell'immunità per Stefano Sannino, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta frode e corruzione. La richiesta della procura europea è stata avanzata prima delle perquisizioni avvenute tra Bruges e Bruxelles.