Presidenza Ue: "Speriamo in dialogo costruttivo con gli Usa sui dazi"

BRUXELLES - "Penso che la dichiarazione congiunta di quest'estate abbia reso possibile il rafforzamento delle relazioni transatlantiche, quindi spero che oggi possiamo avere un dialogo molto costruttivo". Lo ha dichiarato Lars Rasmussen, ministro degli Esteri della Danimarca, alla presidenza di turno dell'Ue, al suo arrivo al consiglio Ue Commercio nel quale si terrà un pranzo informale con il segretario al Commercio Usa Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio Usa Jamieson Greer. "Sono davvero molto felice che abbiano accettato il nostro invito. Penso che questo incontro, un pranzo informale tra ministri e loro, sia un contesto davvero, davvero bello per le discussioni", ha sottolineato. "Ci sono stati ostacoli, è evidente a tutti. Ma penso che sia importante guardare avanti e ricordare a tutti che Stati Uniti ed Europa perderebbero molto se non unissimo le forze", ha affermato. L'incontro sarà anche " una grande opportunità per discutere dei problemi che abbiamo in comune, del sistema commerciale globale, della Cina e di altro".



