Testa a testa in Olanda, Wilders e rivali appaiati nei sondaggi 

BRUXELLES - Nei Paesi Bassi si profila una sfida all'ultimo voto. Alla vigilia dell'appuntamento elettorale, dopo mesi di vantaggio stabile, l'ultradestra di Geert Wilders (Pvv) vede pressocché azzerarsi il distacco: il ticket laburisti-verdi di Frans Timmermans e i liberali ecologisti del D66 guidati da Rob Jetten lo hanno ormai raggiunto nei sondaggi. Secondo le rilevazioni Ipsos diffuse dall'emittente Rtl, il Pvv, l'alleanza rosso-verde e il D66 otterrebbero ciascuno 23 seggi (150 quelli in palio), un pareggio perfetto.

Subito dietro, i centristi di Henri Bontenbal (Cda) con 19 seggi e i liberali di destra del Vvd guidato da Dilan Yesilgoz, erede politica di Mark Rutte, con 17. Un quadro non dissimile emerge anche dal sondaggio di EenVandaag, rilanciato dallo stesso Wilders, che resta in testa con 29 seggi perdendone tuttavia cinque in una settimana. Seguono Timmermans stabile a 25, Jetten in ascesa a 24 e Bontenbal a 23. "Un sondaggio mostra ancora il Pvv in vantaggio, un altro dà" gli sfidanti "alla pari: il messaggio è chiaro, la sfida è apertissima", ha osservato il giornalista politico Fons Lambie.

In un quadro così equilibrato, Wilders rischia l'isolamento, mentre Timmermans e Jetten intravedono spiragli per la premiership. Anche Bontenbal e Yesilgoz restano in partita, pronti a capitalizzare una sorpresa dell'ultimo minuto. Nelle prossime ore è atteso l'ultimo sondaggio, in coincidenza con il dibattito televisivo finale in onda dalle 20 su Nos, un confronto decisivo per convincere gli indecisi prima dell'apertura dei seggi domani mattina alle 7.