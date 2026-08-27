Comunicato Stampa: CRV - In Consiglio Veneto presentato "Shoulder to shoulder": enti locali si sostengono in Ucraina

Ansa 27 agosto 2026 a

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Il ruolo degli enti locali nella ricostruzione dell'Ucraina: il modello Shoulder to Shoulder. Maltauro (Forza Italia): “L'esempio di Zugliano e Thiene, con Alda, l'Associazione europea per la democrazia locale: supportare concretamente queste progettualità”

Il consigliere regionale Jacopo Maltauro (Forza Italia) ha illustrato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il tema “Il ruolo degli enti locali nella ricostruzione dell'Ucraina: il modello Shoulder to Shoulder” nel corso alla quale hanno partecipato Antonella Valmorbida, Segretario generale di Alda, l'Associazione europea per la democrazia locale, e Sandro Maculan, sindaco di Zugliano, in provincia di Vicenza, intervenuti sui patti con le comunità ucraine di Kalush e Yavornytska.

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