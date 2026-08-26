Comunicato Stampa: CRV - Vittorio Frescobaldi. Presidente Zaia: "Scompare uno dei grandi padri dell'enologia italiana"

Ansa 26 agosto 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 26 agosto 2026 - “Con Vittorio Frescobaldi scompare uno dei grandi padri dell'enologia italiana, protagonista di una storia familiare e imprenditoriale che attraversa oltre sette secoli e che ha contribuito in maniera decisiva a costruire il prestigio del nostro vino nel mondo. Ho avuto modo di incontrarlo più volte, da Ministro dell'Agricoltura e poi da Presidente della Regione, a Vinitaly a Verona: ricordo lo sguardo attento, la passione con cui parlava della terra e del vino e la visione di un uomo che aveva compreso molto presto quanto qualità, identità e apertura ai mercati internazionali sarebbero state decisive per il futuro dell'enologia italiana”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricordando Vittorio Frescobaldi, morto all'età di 97 anni.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO