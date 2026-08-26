Comunicato Stampa: CRV - In Consiglio Veneto il 25o Euganea Film Festival, in programma dal 28 agosto al 6 settembre
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Presentato il 25o Euganea Film Festival, in programma dal 28 agosto al 6 settembre. Bedin (Lega-LV): “Nel cuore dei Colli Euganei, una delle manifestazioni italiane più significative nel dialogo tra cinema, ambiente, paesaggio e territorio”
(Arv) Venezia, 26 agosto 2026 - Il consigliere regionale Giorgia Bedin (Lega-LV) ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, la 25a edizione dell'Euganea Film Festival organizzato da Euganea Movie Movement e in programma dal 28 agosto al 6 settembre, in diverse località dei Colli Euganei.
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