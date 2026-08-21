Comunicato Stampa: CRV - Autonomia differenziata, via libera per l'aula a proposta di deliberazione amministrativa 14

Ansa 21 agosto 2026 a

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(Arv) Venezia, 21 agosto 2026 - Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale hanno partecipato gli assessori Filippo Giacinti e Diego Ruzza, ha approvato a maggioranza la proposta di deliberazione amministrativa n. 14, d'iniziativa della Giunta regionale, rubricata “Autonomia differenziata. Adozione di due schemi di intesa definitivi tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto relativi all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» e nella materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica»”, già esaminata nei giorni scorsi anche dalle altre commissioni dell'assemblea legislativa regionale.

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