Comunicato Stampa: CRV - Terza commissione, ok a pda n. 14 sull'autonomia differenziata

Ansa 20 agosto 2026 a

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(Arv) Venezia, 20 agosto 2026 - La Terza commissione del Consiglio regionale del Veneto (competente in politiche economiche, agricole e per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia) presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore Massimo Bitonci, ha espresso oggi, a maggioranza, parere favorevole alla proposta di deliberazione amministrativa n. 14, d'iniziativa della Giunta, relativa all'autonomia differenziata.

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