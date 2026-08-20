Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione, autonomia differenziata, ok a Pda n. 14

Ansa 20 agosto 2026 a

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(Arv) Venezia, 20 agosto 2026 - La Seconda commissione del Consiglio regionale del Veneto, competente in materia di politiche del territorio, infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere, e presieduta da Elisa De Berti (Lega-LV), vicepresidente, Jonatan Montanariello (Partito Democratico), segretario, Anna Leso (Fratelli d'Italia), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l'assessore Elisa Venturini, ha espresso a maggioranza il proprio parere positivo sulla proposta di deliberazione amministrativa n. 14, d'iniziativa dell'esecutivo, relativa all'autonomia differenziata che mira all'adozione di due schemi d'intesa tra Governo e Regione sull'attribuzione di ulteriori forme di autonomia in materia di protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, nonché di tutela della salute.

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