Comunicato Stampa: CRV - Commissione sociosanitaria del Consiglio regionale Veneto, ok a Pda su autonomia differenziata
Ansa
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(Arv) Venezia, 19 agosto 2026 - La Quinta commissione del Consiglio Veneto (politiche sociosanitarie), presieduta da Manuela Lanzarin (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), segretario Silvia Calligaro (Fratelli d'Italia), nel corso della seduta odierna, ha espresso parere positivo, a maggioranza, sulla proposta di deliberazione amministrativa n. 14, d'iniziativa della Giunta regionale, relativa all'autonomia differenziata.
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