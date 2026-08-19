Comunicato Stampa: Back to School: acquistare Office per studenti e professionisti in offerta

Ansa 19 agosto 2026 a

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Approfittare del Back to School per acquistare Office per studenti in offerta è una scelta da genitori consapevoli e attenti al budget familiare. La tecnologia dilaga nelle scuole e nella vita degli studenti, ai quali viene richiesto di saper usare software che saranno utili anche in ambito professionale. Tra questi spicca Microsoft Office, il pacchetto di applicazioni in grado di facilitare il lavoro e lo studio. Ma il rientro di settembre riguarda anche professionisti e aziende: per questo, più avanti, dedichiamo un paragrafo specifico alle edizioni Office pensate per il lavoro, con un'offerta speciale.

Acquistare Office per studenti è importante per la formazione dei nostri figli. Il pacchetto Office include le applicazioni Word, PowerPoint ed Excel, le app più usate anche nel mondo del lavoro. Saperle usare a livello avanzato non solo facilita le attività didattiche: è anche una competenza sempre più richiesta dalle aziende. Office 2021 Home and Student è la versione pensata per famiglie e studenti a cui servono le applicazioni fondamentali del pacchetto, mentre chi desidera la generazione più recente della suite può orientarsi su Office 2024, disponibile nelle edizioni più adatte al lavoro e alla produttività, che vedremo nel paragrafo dedicato a professionisti e aziende.

Se per risparmiare volete ripiegare su software meno performanti o su versioni craccate del pacchetto Office, leggete fino in fondo: capirete i rischi che si corrono con i software piratati e scoprirete le opportunità per acquistare i software più performanti e sicuri in offerta. Come accade per i libri, infatti, ci sono aziende specializzate nella vendita di licenze software inutilizzate a prezzo scontato.

Con le offerte Back to School acquistare Office Home and Student a prezzo scontato è possibile.

Mr Key Shop dà la possibilità di

L'affidabilità e la convenienza di

Il costo di una licenza Office Home and Student varia secondo la versione e il fornitore. Su Mr Key Shop le edizioni per studenti (Office 2021, 2019 e 2016 Home and Student, per PC e Mac) sono disponibili con licenza perpetua a prezzi scontati rispetto al listino ufficiale. Gli studenti hanno più opzioni per

Ecco i prezzi del pacchetto Office per studenti su Mr Key Shop:

Il rientro di settembre non è solo Back to School: è anche Back to Office. Per professionisti, freelance e aziende, Mr Key Shop propone la campagna Back to Cool, con uno sconto extra del 20% sul prezzo già scontato di una selezione di edizioni Office pensate per il lavoro. Il meccanismo è semplice: aggiungete il prodotto al carrello, inserite il codice BTS20 al checkout e ottenete un ulteriore 20% di sconto sul prezzo già ribassato, con consegna rapida della licenza via email.

Ecco le edizioni incluse nella promozione:

Con il codice BTS20 applicato a queste edizioni, il risparmio si somma a quello già garantito dalle licenze digitali, per un vantaggio complessivo notevole rispetto ai listini ufficiali Microsoft. È l'occasione giusta per aziende e professionisti che vogliono equipaggiare le proprie postazioni con la suite Microsoft senza spendere troppo.

Anche chi lavora o studia su Mac ha la sua promozione dedicata. Su due licenze Office per Mac è disponibile uno sconto del 15% con il codice BTS15, da inserire al checkout sul prezzo già scontato. Le edizioni incluse sono:

Anche in questo caso si tratta di licenze perpetue, compatibili con macOS e con consegna digitale rapida via email.

Scaricare Office è un'operazione semplice. Dopo aver acquistato una licenza da Mr Key Shop o Keycense basta cliccare sul link ricevuto via email subito dopo l'acquisto per scaricare il file di installazione. In alternativa, si può scaricare la suite dal sito ufficiale di

Per attivare Office, dopo l'installazione è sufficiente avviare uno dei programmi inclusi nella suite (per esempio Word o Excel), accettare il contratto di licenza e, quando richiesto, inserire il product key fornito dal rivenditore. Se avete acquistato dal sito ufficiale Microsoft, basterà fare il login con l'account Microsoft usato per l'acquisto, al quale è collegata la licenza.

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