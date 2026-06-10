Comunicato Stampa: Sesta commissione, proseguito esame dei Pdl su veicoli storici e barche dell'Alto Adriatico

Ansa 10 giugno 2026 a

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La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha completato la prima parte dell'iter istruttorio relativo al progetto di legge n. 15, già illustrato dal primo firmatario, il capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, volto alla valorizzazione e alla tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. In sintesi, la proposta mira a una regolamentazione differenziata per i veicoli muniti di certificato di rilevanza storica, tenuto conto dell'esiguo circolante, del limitato impiego e del valore del motorismo storico, utile alla promozione turistica del territorio. A tali scopi, la proposta prevede, a determinate condizioni, l'esenzione dalle ordinarie misure di limitazione alla circolazione. La proposta legislativa sarà trasmessa alla Prima commissione per l'espressione del parere di competenza.

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