Comunicato Stampa: Marcello Transèrici lancia il Bestseller “La Bella Novella”

Ansa 05 maggio 2026 a

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Milano, 05.05.2026 – Sono tante le persone che ogni giorno sentono dentro di sé come un'inspiegabile malinconia. Il risultato? Quando la serenità viene meno, si perde anche la gioia di vivere: una deriva che, specialmente in Occidente negli ultimi 18 secoli, ha condotto l'umanità verso una profonda crisi esistenziale. Questo libro è la prova che ritrovare la strada maestra è possibile: l'obiettivo e l'essenza stessa dell'opera consistono nel dimostrare come, diventando padroni della propria coscienza ed esercitando la vera libertà, si possa riconquistare la felicità.

Per tutti coloro che desiderano liberarsi dal male di vivere e ritrovare gioia, consapevolezza e libertà interiore, esce oggi il libro di

“Il mio libro parla delle radici profonde del disagio interiore, del senso di colpa e del nichilismo che spesso condizionano la nostra esistenza senza che ce ne rendiamo conto” afferma Marcello Transèrici, autore del libro. “Attraverso un linguaggio accessibile e un intreccio tra esperienza personale, filosofia, psicologia, teologia e riflessione storica, accompagno il lettore in un viaggio di consapevolezza per liberarsi dai condizionamenti e tornare a essere protagonista della propria felicità, contagiando ora, con valori positivi, l'intera umanità”.

Come precisa lo stesso autore, questo testo nasce dall'aver vissuto in prima persona quel “male di vivere” fatto di colpa, paura e senso di inadeguatezza. Da qui è nato il bisogno di trasformare la propria esperienza in un percorso utile anche per gli altri.

“Leggendo questo manuale si percepisce quanto, dietro alle parole di

“Ho deciso di affidarmi a

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