Comunicato Stampa: Seduta congiunta Terza e Seconda commissione: audizioni su impianti agrofotovoltaici

Ansa 30 aprile 2026 a

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La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), in seduta congiunta con la Seconda Commissione consiliare permanente, presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: in primis, le audizioni, in ordine alla “Acquisizione di informazioni relative agli impatti economici e territoriali connessi alla costruzione e alla gestione di impianti agrofotovoltaici nell'ambito della provincia di Vicenza”. Tra i soggetti invitati: il Presidente della Provincia di Vicenza - UPI Veneto; Il Sindaco del Comune di Santorso; Il Sindaco del Comune di Rosà; ANCI Veneto; L'Unione dei Comuni Caldogno - Isola Vicentina; L'Unione dei Comuni Basso Vicentino; L'Unione dei Comuni Terre del Retrone (Altavilla Vicentina - Creazzo – Sovizzo).

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