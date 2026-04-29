Comunicato Stampa: CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anziane
Ansa
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La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha votato all'unanimità l'abbinamento dei progetti di legge regionale n. 52, a prima firma della consigliera Chiara Luisetto (Partito Democratico), e n. 53, primo firmatario, il consigliere Mirko Patron (Forza Italia), già illustrati nel corso delle sedute precedenti; la Commissione, pertanto, potrà iniziare l'esame dettagliato della materia in un testo unico, nel corso delle prossime settimane.
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