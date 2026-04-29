Comunicato Stampa: Biennale, ispettori a Ca' Giustinian

Ansa 29 aprile 2026 a

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“Possono esserci posizioni diverse, ed è legittimo. Ma c'è un dato che non può essere messo in discussione: la Biennale di Venezia è da sempre un luogo di pace, di diritti, di confronto tra culture. Non è il terreno dello scontro politico, né tantomeno un'arena in cui si processano gli artisti, che non sono e non possono essere considerati dei guerrafondai”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

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