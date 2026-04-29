Comunicato Stampa: ANPI Verona, strappato il tricolore

Ansa 29 aprile 2026 a

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“Una comunità democratica si fonda sul confronto, anche acceso, e sulla possibilità per ciascuno di esprimere le proprie idee. Ogni posizione, se manifestata nel rispetto delle persone e delle istituzioni, merita ascolto e attenzione. Ma proprio per questo non può esserci alcuna tolleranza verso gesti anonimi che colpiscono il tricolore o offendono luoghi legati alla memoria della Resistenza”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando i danneggiamenti alla sede dell'ANPI di Verona - Istituto veronese per la storia della Resistenza.

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