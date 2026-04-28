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Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvate alcune mozioni e risoluzioni

Ansa
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Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato all'unanimità il proprio via libera alla mozione n. 3, illustrata dalla proponente, la consigliera Anna Maria Bigon (Partito Democratico), volta a impegnare la Regione del Veneto a farsi parte attiva per contrastare l'emorragia di personale infermieristico, valorizzandone la professione.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

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