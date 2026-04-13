Comunicato Stampa: “Veneto for Life - 300km per la vita”, evento benefico che si svolgerà sabato 2 maggio
Ansa
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(Arv) Venezia, 13 aprile 2026
Il capogruppo in Consiglio regionale del Veneto, Eric Pasqualon (Unione di Centro) ha presentato questa mattina, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, la quarta edizione di “Veneto for Life - 300km per la vita - Giro del Veneto in un giorno”, evento benefico - organizzato con il supporto di vari gruppi podistici - che si svolgerà sabato 2 maggio lungo un percorso che toccherà per la prima volta il territorio delle sette province venete. Il ricavato sarà destinato allo IOV di Padova per la ricerca contro i tumori.
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