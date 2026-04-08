Comunicato Stampa: Reply tra i Launch Partner di Microsoft Agent 365 per governance e scalabilità degli agenti AI

Ansa 08 aprile 2026 a

a

a

Facendo leva sull'expertise delle

Questo approccio si traduce in:assessment del livello di maturità dell'AI e degli agent all'interno dell'organizzazione;definizione di framework di governance, security e compliance per AI, agent e agentic platform;progettazione di modelli di observability e performance monitoring;configurazione, roll-out e gestione continuativa di Agent 365;programmi di adozione e change enablement per garantire un valore di business sostenibile nel tempo.

Reply si distingue per una consolidata esperienza nelle tecnologie Microsoft e nei percorsi di trasformazione enterprise basati sull'AI, combinando solide competenze tecnologiche con una profonda conoscenza dei settori financial services, manufacturing, retail, telecommunications e public sector. Questa expertise si riflette in programmi di adozione dell'AI su larga scala, strutturati e governati, come il

“L'introduzione di Microsoft Agent 365 rappresenta un passaggio importante nell'evoluzione dell'AI in ambito enterprise”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Con la progressiva adozione di reti distribuite di agenti intelligenti all'interno delle organizzazioni, diventano centrali aspetti quali governance, osservabilità e gestione del ciclo di vita delle soluzioni, elementi indispensabili per garantire scalabilità e controllo. La conferma di Reply come Launch Partner testimonia l'impegno concreto nel supportare i clienti nella progettazione e implementazione di ecosistemi di agenti strutturati, sicuri e misurabili, pienamente integrati nelle architetture enterprise esistenti”

Attraverso la collaborazione con Microsoft, Reply rafforza il proprio impegno nel supportare le organizzazioni nell'adozione dell'intelligenza artificiale in modo responsabile, strutturato e scalabile, accompagnandole nella realizzazione di obiettivi di trasformazione digitale concreti e sostenibili nel tempo.

Per maggiori informazioni, visita:

Irene Caia

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Reply Spa