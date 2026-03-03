Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla Prima commissione sul DEFR 2026-28

Ansa 03 marzo 2026 a

La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), a maggioranza ha espresso oggi parere favorevole alla Prima commissione in ordine al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e alla sua Nota di Aggiornamento.

