Comunicato Stampa: Prima commissione, illustrata la manovra di bilancio 2026-28
Presentati oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore Filippo Giacinti, i progetti di legge, di iniziativa della Giunta, che completano la prossima manovra di bilancio, ovvero il n. 44 “Legge di stabilità regionale 2026”, il n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”, e il n. 45 “Bilancio di previsione 2026-2028”.
