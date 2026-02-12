Comunicato Stampa: CRV - Brignone oro in Super-G. Presidente Zaia: “Vittoria straordinaria, entrarà nella storia"

Ansa 12 febbraio 2026 a

(Arv) Venezia, 12 febbraio 2026 - “Federica Brignone, vincendo il Super-G, non ha compiuto solo un'altra delle sue straordinarie imprese: l'oro olimpico conquistato a Cortina è destinato, infatti, a rimanere una pagina indelebile dello sport italiano. La vittoria di oggi, al termine di una gara impeccabile, è arrivata sulle nevi di casa, davanti al pubblico italiano e agli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del CIO, Kirsty Coventry, una circostanza eccezionale, unica, irripetibile, senza precedenti”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che aggiunge: “Questa medaglia d'oro non rappresenta solo una vittoria personale, ma è anche il coronamento dello straordinario percorso sportivo di Federica Brignone e un simbolo per tutto lo sport italiano. La sua impresa consente a Cortina di essere palcoscenico di un'impresa chi rimarrà nella memoria d'Italia”.

