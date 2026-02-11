Comunicato Stampa: Temu collabora con DEKRA per migliorare la conformità della piattaforma e la garanzia di qualità

Ansa 11 febbraio 2026 a

Temu, la piattaforma globale di e-commerce, e DEKRA, azienda specializzata nel collaudo, ispezione e certificazione, hanno annunciato oggi una collaborazione volta a rafforzare la sicurezza dei prodotti, la conformità e la garanzia di qualità sul marketplace Temu.

Nell'ambito dell'iniziativa, DEKRA fornirà servizi di collaudo indipendenti per categorie selezionate di prodotti elettrici ed elettronici su Temu, tra cui dispositivi elettronici per autoveicoli, elettrodomestici e prodotti correlati. I servizi DEKRA saranno integrati nel Seller Center di Temu, consentendo ai commercianti di accedere direttamente alla piattaforma per ottenere assistenza in materia di test e certificazioni.

Temu richiede ai venditori di alcune categorie come i giocattoli, i prodotti elettrici ad alta tensione e dispositivi di riscaldamento, di fornire la documentazione relativa ai test di conformità rilasciata da importanti istituzioni TIC internazionali prima che tali prodotti possano essere inseriti nell'elenco.

La collaborazione con DEKRA si basa sul più ampio impegno di Temu volto a investire nella conformità dei prodotti in materia di sicurezza.

Nel 2025, Temu ha investito circa 100 milioni di dollari a livello globale per rafforzare i propri sistemi di conformità, sicurezza dei prodotti e controllo qualità, e raddoppierà tale investimento nel 2026. Ad oggi, Temu ha stretto partnership con oltre 20 aziende di test, ispezione e certificazione (TIC) riconosciute a livello internazionale, tra cui DEKRA.

