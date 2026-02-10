Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzione su candidatura UNESCO su Bolca e Valpolicella

Ansa 10 febbraio 2026 a

(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 - Nel corso della seduta pomeridiana del Consiglio regionale del Veneto, è stata approvata all'unanimità la Risoluzione n. 3, illustrata dal primo firmatario, il consigliere regionale Matteo Pressi (Capogruppo Stefani Presidente), “La Regione del Veneto rinnova il sostegno alle candidature UNESCO del sito geopaleontologico di Bolca e della tecnica di appassimento delle uve della Valpolicella”.

Nelle more di un approfondimento condiviso, è stata rinviata in commissione, all'unanimità, su proposta avanzata dall'assessore regionale Zecchinato, la Mozione n. 5 “Nuove ombre sulla Pedemontana: non si ferma la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) presso la galleria di Malo e Sant'Urbano e presso i siti di stoccaggio dei materiali di scavo. La Regione intervenga al più presto per scongiurare ogni rischio per la salute pubblica.”, di cui è primo firmatario la consigliera regionale Chiara Luisetto (Pd), sottoscritta da tutti i consiglieri Dem.

Su proposta dell'assessore regionale Dario Bond, è stata rinviata all'unanimità in commissione, per ulteriori approfondimenti, anche la Mozione n. 8, presentata dai consiglieri regionali Sonia Brescacin (Gruppo Misto) e Nicolò Maria Rocco (Riformisti Veneti in Azione), “Azioni urgenti a tutela degli allevatori veneti e del comparto lattiero-caseario a fronte del crollo del prezzo del 'latte spot' e della crisi del reddito aziendale.”

