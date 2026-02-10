Comunicato Stampa: Bolca e Valpolicella verso l'Unesco

Ansa 10 febbraio 2026 a

“Il voto unanime espresso oggi dal Consiglio regionale del Veneto, sulla mozione unica a sostegno delle candidature UNESCO del sito geopaleontologico di Bolca (VR) e della tecnica di appassimento delle uve della Valpolicella, è un passaggio di grande valore istituzionale. È un segnale compatto e significativo: il Veneto fa squadra su due progetti di alto profilo, che uniscono tutela, ricerca, identità e opportunità di crescita per i territori”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, dopo l'approvazione dell'atto nel corso della seduta consiliare di oggi.

