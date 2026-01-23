Comunicato Stampa: Roberto Fatano Cardone lancia il "Il soffio della crisalide" sul soprannaturale e la psichiatria.

Ansa 23 gennaio 2026 a

Dove finisce la malattia mentale e dove inizia l'ignoto inspiegabile? È possibile che la scienza e la fede possano coesistere nell'interpretazione di fenomeni che la ragione fatica a spiegare? Sono queste le domande che attraversano "Il soffio della crisalide - Il diario segreto del dottor Oskar Spengler", il nuovo romanzo di

Il libro si sviluppa attraverso la scoperta di un diario misterioso appartenuto al dottor Oskar Spengler, uno psichiatra che ha dedicato la sua vita professionale allo studio di casi clinici estremi, situati in quella zona d'ombra dove psichiatria ed esorcismo si incontrano. Attraverso una narrazione che alterna sedute terapeutiche, racconti di possessioni e riflessioni filosofiche, l'autore conduce il lettore in un percorso che intreccia scienza, religione e mistero.

Il dottor Spengler documenta storie di pazienti tormentati da presenze oscure: Maurice Petain, Kareem, Josef Klein, Julia Von Spect Wieldstauffen, Francesca e la inquietante Dorothea. Ogni storia rappresenta un tassello di un mosaico più ampio, che mette in discussione le certezze della psichiatria moderna e apre scenari verso dimensioni spirituali inesplorate. L'incontro con padre Wilfredo Marsanich, esorcista e scienziato, introduce una prospettiva che sfida il razionalismo puro, proponendo un dialogo tra fede e scienza che pochi osano affrontare con questa profondità.

Il libro offre ai lettori:

Una narrazione che intreccia psichiatria, teologia e filosofia, esplorando il concetto di male sia come patologia mentale che come entità spirituale. L'analisi di casi clinici estremi che interrogano i limiti della scienza medica di fronte a fenomeni inspiegabili. Una riflessione profonda sul rapporto tra Jung, la psicologia del profondo e la dimensione religiosa dell'esperienza umana. Un finale inaspettato e simbolico che trasforma il diario in un testamento spirituale sulla lotta tra luce e oscurità.

Come scrive lo stesso dottor Spengler nel suo diario: "

"Il soffio della crisalide" si rivolge a psicologi, psichiatri, studiosi di fenomenologia religiosa, ma anche a tutti coloro che sono affascinati dai misteri dell'animo umano e dall'incontro tra ragione e fede. Il titolo stesso rimanda alla metamorfosi della crisalide in farfalla, simbolo di trasformazione, liberazione e, nel contesto del romanzo, di passaggio tra dimensioni visibili e invisibili dell'esistenza.

