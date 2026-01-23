Comunicato Stampa: Marco Ognibene lancia il Nuovo Libro “Building Manager” sul ruolo dell'amministratore di condominio
Dopo trent'anni di esperienza nel settore immobiliare,
Il problema è noto a chiunque viva in condominio: amministratori poco presenti, emergenze continue, spese impreviste, assemblee conflittuali.
Il libro si rivolge sia a chi vuole intraprendere questa professione, sia a condomini insoddisfatti della gestione attuale.
Nel testo emergono casi reali: il condomino salvato dal pignoramento attraverso un piano di rateizzazione personalizzato, il passaggio dalla moda milanese alle fognature intasate, la svolta dopo l'ischemia cerebrale della moglie Cristina che lo spinse a ripensare completamente l'approccio al lavoro. "
Il metodo si basa su tre pilastri: tecnologia per automatizzare le routine, competenza tecnica per coordinare professionisti, ascolto per mediare conflitti. L'autore spiega come trasformare un corridoio buio degli anni Settanta in uno spazio funzionale, come sostituire una caldaia prima che si rompa in pieno inverno risparmiando il 35% in cinque anni, come gestire assemblee in videoconferenza riducendo le tensioni.
La riforma del condominio del 2012 ha reso obbligatoria la formazione continua per gli amministratori.
