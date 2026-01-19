Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Congratulazioni a Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova"

Ansa 19 gennaio 2026 a

(Arv) Venezia 19 gennaio 2026 - “Mi congratulo, anche a nome del Consiglio regionale del Veneto, con Alessandro Banzato, leader di Acciaierie Venete, che nella giornata di oggi è diventato azionista di maggioranza del Calcio Padova, rilevando le quote in possesso di Joseph Oughourlian. Credo che lo sport, e il calcio in particolare, costituiscano straordinari volani per lo sviluppo turistico, economico e sociale del territorio, creando un indotto e un seguito davvero importanti. Per la città di Padova e per la nostra Regione, avere una squadra di calcio ambiziosa, gestita con spirito manageriale, rappresenta un orgoglio e una importante vetrina, a livello nazionale e mondiale.”

Con queste parole, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha commentato la notizia dell'acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario del Calcio Padova da parte di Alessandro Banzato, proprietario di Acciaierie Venete, gruppo siderurgico padovano all'avanguardia nel settore.

