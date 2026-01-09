Comunicato Stampa: Greta Boccasavia lancia il Bestseller “Risveglia La Tua Salute”

Ansa 09 gennaio 2026 a

a

a

Milano, 09.01.2026 – Molte persone, nel tentativo di migliorare il proprio stato di benessere, sono portate a ricorrere a strumenti sempre nuovi, spesso senza ottenere risultati duraturi. Ciò che talvolta si ignora è che il corpo può diventare un alleato prezioso, purché si impari a riconoscerne i segnali e a comprenderne i bisogni.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare equilibrio, energia e chiarezza mentale, esce oggi il libro di

“Il mio libro vuole accompagnare il lettore in un percorso orientato a riattivare il corpo, riequilibrare l'energia e recuperare un benessere quotidiano più stabile” afferma

Come precisa la stessa autrice, infatti, il corpo umano possiede una naturale capacità di recupero, che può esprimersi appieno quando si adottano abitudini corrette e uno stile alimentare adeguato.

“Quello di

“Ho scelto di collaborare con

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

La dott.ssa

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore