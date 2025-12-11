Comunicato Stampa: Experian Italia: BNPL a +56,7% su base annua, picco del +44,7% nella settimana del Black Friday

Ansa 11 dicembre 2025 a

Il mercato italiano del credito a novembre 2025 è stato fortemente caratterizzato da un'eccezionale crescita del buy now pay later, che registra un notevole +56,7% nelle richieste su base annua. Questo dinamismo è stato amplificato durante la settimana del Black Friday 2025, che ha visto un incremento del +44,7% nelle richieste rispetto all'anno precedente. Parallelamente, il settore dei mutui immobiliari ha visto un calo complessivo del 12,7% su base annua, sebbene la Generazione Z sia in controtendenza con una crescita del +29,7% nelle proprie richieste. I prestiti personali mostrano un andamento più stabile con un +5,7% rispetto all'anno precedente, mentre i prestiti finalizzati sono in contrazione. Questi sono alcuni dei dati chiave che emergono dal nuovo "

Il settore dei prestiti presenta un quadro di dinamiche miste a novembre 2025. I prestiti personali registrano un trend positivo del +5,7% su base annua, sebbene con una flessione del -12,3% rispetto al mese precedente. L'importo medio si attesta a 10.647 euro, in relativa stabilità sia rispetto a ottobre che a novembre 2024.

