Comunicato Stampa: Iniziato a palazzo Ferro Fini l'accreditamento dei consiglieri regionali della dodicesima legislatur

È iniziata oggi pomeriggio, a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la procedura di accreditamento dei consiglieri che daranno vita alla dodicesima legislatura, a seguito delle elezioni del 23 e 24 novembre.

Il Segretario generale dell'assemblea legislativa regionale, Roberto Valente, ha accolto i nuovi consiglieri e i confermati, e ha consegnato a ciascuno lo stemma consiliare.

L'accreditamento odierno ha interessato consiglieri eletti nelle liste Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni, Lega - Liga Veneta Stefani Presidente e Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto, e in particolare: Valeria Mantovan e Filippo Giacinti (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni); Riccardo Barbisan, Giorgia Bedin, Alessia Bevilacqua, Sonia Brescacin, Francesco Calzavara, Rosanna Conte, Cristiano Corazzari, Elisa De Berti, Manuela Lanzarin, Roberto Marcato, Eleonora Mosco, Matteo Pressi, Filippo Rigo, Paola Roma, Andrea Tomaello, Roberta Vianello, Luca Zaia e Marco Zecchinato (Lega - Liga Veneta Stefani Presidente); Jacopo Maltauro (Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto).

La procedura di accreditamento dei consiglieri proseguirà domani, giovedì 11 dicembre, a partire dalle 10.

