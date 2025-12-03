Comunicato Stampa: Reply premiata con il 2025 AWS Partner of the Year Award

Ansa 03 dicembre 2025 a

a

a

Annunciati nel corso del

Attraverso le proprie società specializzate -

Questo premio riconosce le capacità del Gruppo di coniugare

Oltre al premio EMEA, Reply è stata riconosciuta anche come vincitrice del

“Siamo orgogliosi di essere stati premiati da AWS con questi riconoscimenti, che riflettono l'eccellenza e la dedizione dei nostri team specializzati sulle tecnologie AWS”, ha dichiarato

I Geography and Global AWS Partner Awards prevedono un processo di autocandidatura in diverse categorie, assegnate sia a livello geografico sia globale. Tutti i partner AWS sono invitati a partecipare e presentare una candidatura, le submission vengono valutate da Canalys, società di analisi indipendente, con particolare attenzione ai casi di successo dei clienti.

Alcune categorie, basate su metriche oggettive, sono state valutate attraverso un insieme specifico di metriche utili a misurare le performance dei partner AWS nell'ultimo anno. Canalys ha verificato i dataset utilizzati, assicurando accuratezza e imparzialità delle valutazioni. I finalisti rappresentavano i primi tre partner classificati in ciascuna categoria.

L'

Scopri di più sul lavoro di Reply insieme ad AWS

Irene Caia

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Reply Spa