Comunicato Stampa: Veneto al voto 2025. Candidato Stefani trascina il centro-destra, avanti in quasi tutti i comuni

“Questa tornata elettorale ci consegna un Veneto che, ancora una volta, ha scelto con chiarezza il presidente della Giunta regionale e il risultato della coalizione di centro-destra è il frutto di un lavoro di squadra, di una capacità di governo riconosciuta e di un rapporto saldo con i territori. Al tempo stesso, la presenza più articolata dell'opposizione in Consiglio arricchirà il confronto democratico, che è sempre un valore. L'astensionismo ha avuto un peso importante, e l'Aire pesa come due province considerato che gli iscritti totali sono quasi il doppio degli elettori delle provincie di Belluno, per l'appunto circa 177 mila e Rovigo, circa 195 mila. Ora il nostro compito è trasformare questi dati e queste preferenze in responsabilità dando continuità alle politiche che hanno funzionato, ma dimostrando anche capacità di ascoltare e interpretare i segnali che arrivano da un'affluenza più bassa e da un quadro politico in evoluzione”.

