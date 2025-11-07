Comunicato Stampa: ASI IN PISTA 2025: LA PASSIONE CORRE VELOCE A VARANO DE' MELEGARI CON LE AUTO STORICHE

Ansa 07 novembre 2025 a

La storia delle corse automobilistiche sfila all'Autodromo di Varano de' Melegari per la sesta edizione di “ASI in Pista”, lo speciale track day dell'Automotoclub Storico Italiano riservato alle auto storiche sportive e da competizione in programma sabato 8 novembre.

La giornata è intitolata ad Andrea De Adamich, figura di riferimento per l'Autodromo di Varano, venuto a mancare il 5 novembre dopo una vita completamente dedicata al mondo dei motori. Pilota, commentatore TV, istruttore di guida, ma soprattutto un grande appassionato di auto e moto, De Adamich inizia la sua carriera di pilota all'inizio degli anni '60, legando il suo nome a quello dell'Alfa Romeo. Dopo aver corso anche in Formula 1, diventa telecronista del circus "inventando" una nuova comunicazione motoristica e portando passione e competenza nelle case degli italiani.

Con “ASI in Pista”, il paddock del circuito parmense alle porte della Motor Valley si trasforma in una grande esposizione di vetture da corsa costruite fino al 1995 - suddivise nelle categorie formula, sport prototipi, turismo e rally – e di modelli stradali sportivi di interesse storico e collezionistico costruiti fino al 2005. Per tutte loro sono previsti turni di giri liberi in pista e una sessione speciale di omologazione finalizzata all'emissione di Certificati di Rilevanza Storica e Certificati di Identità ASI, durante la quale è possibile seguire dal vivo le diverse fasi della scrupolosa attività della Commissione Tecnica ASI.

Tra le regine del paddock si preannuncia la presenza della monoposto Dallara 385 Formula 3 del 1985 conservata nel Museo della factory, alla quale verrà consegnata ufficialmente “Targa Oro ASI” in seguito alla certificazione delle sue straordinarie condizioni di originalità e del suo glorioso passato sportivo (è stata la prima vettura Dallara con telaio monoscocca in carbonio). Inoltre, le Dallara Stradale di ultima generazione scendono in pista con i collaudatori ufficiali per gli “hot laps” estratti tra i partecipanti all'evento.

