Comunicato Stampa: Erminia Giorno nominata nel Cda della Direzione Regionale dei Musei Nazionali Calabria

Ansa 30 settembre 2025 a

a

a

Un passo importante per la cultura calabrese: la Direzione regionale Musei Nazionali Calabria, articolazione territoriale del Ministero della Cultura con sede a Cosenza, ha un nuovo Consiglio di amministrazione, chiamato a guidare la valorizzazione e gestione del ricco patrimonio museale e archeologico della regione.

A catturare l'attenzione è soprattutto la nomina di Erminia Giorno, Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza e di Unioncamere Calabria, figura di primo piano nel panorama istituzionale ed economico della regione e nazionale. La sua nomina segna una svolta strategica, perché porta nel Consiglio una visione capace di integrare cultura ed economia, innovazione e sviluppo territoriale. Un messaggio chiaro: la Calabria dei musei vuole crescere, attrarre visitatori, promuovere iniziative educative e dialogare con il mondo delle imprese.

Dalla Magna Grecia al Medioevo, dai reperti archeologici alle architetture più raffinate, la rete museale calabrese rappresenta un patrimonio unico che merita di essere scoperto e valorizzato.

Con il nuovo Consiglio, la Calabria dei musei guarda al futuro con nuova energia, puntando a fare della cultura un vero e proprio volano per il turismo, l'educazione e lo sviluppo economico, e trasformando i musei in spazi vivi, capaci di raccontare la storia e l'identità di un territorio straordinario.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza